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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА назвал идеальную кандидатуру на замену Федотову эксклюзив

03 Июня 2024 • 20:40 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

- ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Для вас эта отставка стала неожиданной?

- Когда тренер приходит в новую команду, он всегда пишет два заявления: на принятие на работу и на увольнение. И когда его уволят, никто не знает. Перед наставником ставится задача. Результата нет. За это отвечает тренер. Он, конечно, может оправдываться, сказать, что мне не купили того-то и того-то. Но самое главное – это результат и игра. Ни того, ни другого в этом сезоне мы не увидели.

- Бабаев сказал, что команде нужна перезагрузка, новые эмоции, новые идеи и поэтому уволили Федотова. Вы с его словами согласны?

- Сейчас идет очень много негатива. Мне жаль Федотова с той стороны, что он россиянин. Опять придут Николич или Ивич со своим штабом, а наши тренеры останутся без работы. Мне за это обидно.  

- Вы понимаете такое решение руководства ЦСКА?

- Видимо, где-то что-то не срослось, и были допущены ошибки. Все равно Федотова надо поблагодарить за этот период.

- При Федотове ЦСКА выиграл Кубок России и серебро чемпионата. Как оцениваете такие достижения?

- Определенный результат был, но год назад. А в этом сезоне ЦСКА полностью провалился. Причем не только по результату. В игре были провалы, особенно в концовках матчей. Мы не увидели в этом сезоне качества игры. Хотя ушел фактически только Медина. Никто из ребят не прибавил. Молодежь вообще не раскрылась.

- Каким вы видите будущее Федотова? Он найдет работу в РПЛ?

- Все зависит от его амбиций. Например, «Урал» уволил Ганчаренко, и место освободилось. Но захочет ли Владимир Валентинович идти в команду ФНЛ, чтобы ее вывести? Возможно, он будет ждать предложений, как Черчесов, которого позвали в сборную Казахстана.

- Кого вы бы хотели видеть тренером ЦСКА?

- Фигурировали фамилии Ивича, Николича, Игнашевича. Со всех позиций Игнашевич должен у них выигрывать. Это молодой, перспективный тренер, который может дорасти до уровня Гвардиолы, я считаю, если у него пойдет.

- Но у него мало опыта, чтобы возглавить такой клуб, как ЦСКА. Не считаете?

- Был же Березуцкий, Олич. У Сергея есть определенный опыт. Если взять его на перспективу и создать все условия, почему нет? Для начала можно поставить задачу – попасть в тройку. Если получится – то замахнуться на цели повыше.

- То есть для вас Игнашевич – идеальный кандидат?

- Он свои лучшие годы провел в ЦСКА. Команда при нем выиграла много титулов. Болельщики в него поверят. Надо создать ему все условия, и тогда он будет расти.    

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Игнашевич Валерий Масалитин Владимир Федотов ещё теги
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