Бывший спортивный директор «Аталанты» Роберто Спаньоло специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об Алексее Миранчуке. Ранее слухи сообщали о возможном расставании Миранчука с «Аталантой».

«Зачем Миранчуку уходить из «Аталанты»? Он сыграл много игр, был очень полезен. Я просто не вижу в этом смысла. На следующий сезон команда будет играть в Лиге чемпионов, будет много ротации. У Алексея точно будет не меньше игрового времени, чем в этом сезоне и возможность играть на самом высоком уровне», - сказал Спаньоло нашему корреспонденту.

В числе возможных кандидатов на подписание Алексея значилась «Болонья», которой в новом сезоне также предстоит сыграть в Лиге чемпионов.