В «Акроне» заявили, что команда не готова к РПЛ

Тольяттинский «Акрон» завоевал путём стыковых матчей право сыграть в следующем сезоне РПЛ. Однако Павел Морозов, владелец клуба заявил, что в сегодняшнем составе коллектив совершенно не готов к повышению в элиту.

«В текущем виде команда не готова к РПЛ. Конечно, будут достаточно серьезные изменения, стоит от нас ждать трансферов «на вход», - говорит Морозов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее в «Акроне» рассказали, кто будет главным тренером клуба в новом футбольном сезоне. По итогу стыковых матчей «Акрон» со счётом 3:2 обыграл екатеринбургский «Урал», который не покидал Премьер-лигу на протяжении 11 лет.