Губерниев: «Думаю, расставание с Федотовым – правильное решение»

Дмитрий Губерниев отреагировал на одну из главных новостей понедельника в российском футболе. Пост главного тренера ЦСКА по решению руководства покинул Владимир Федотов.

«Я думаю, что это правильное решение. Кажется, что взаимодействия внутри команды с тренером и его штабом не было. Мне кажется, что все друг друга не понимали», - говорит Губерниев «Спорт-Экспрессу», добавив, что в клубе царила «турбулентная» атмосфера.

При Федотове ЦСКА смог занять лишь шестое место в минувшем сезоне РПЛ, когда в позапрошлом сезоне «армейцы» финишировали вторыми и смогли выиграть Кубок России.

Ранее Губерниев назвал идеального кандидата на пост главного тренера ЦСКА.