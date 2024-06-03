Легионер «Урала» Бегич стал гражданином России

Защитник екатеринбургского «Урала» Сильвие Бегич стал гражданином России. Новостью об этом делится портал Sport24.

Бегич – один из старожилов РПЛ среди легионеров. В России хорват с 2017 года. За семь лет он успел поиграть в «Оренбурге», «Рубине», «Крыльях Советов», а теперь защищает цвета «Урала», которому не повезло вылететь из Премьер-лиги по итогу сезона.

К слову, в субботнем стыковом матче против «Акрона» (2:1) Бегич смог оформить дубль. С «Уралом» у хорвата долгосрочный контракт, который действует до середины 2026 года, в клубе он уже два года. Сейчас балканскому футболисту 30 лет.