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Тошич – о Федотове: «Шестое место – не уровень ЦСКА»

03 Июня 2024 • 19:56 Комментировать

Зоран Тошич, бывший полузащитник московского ЦСКА отреагировал на уход из клуба Владимира Федотова, главного тренера команды.

«Шестое место — не уровень ЦСКА. Болельщики и руководство клуба не довольны, клуб привык быть на самых высоких местах, ничего кроме этого их не интересует», - говорит Тошич «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что об уходе Федотова из ЦСКА официально сообщили соцсети «армейцев» в понедельник, 3 июня. Клуб стал лишь шестым по итогу сезона в РПЛ и не смог выиграть в Кубке России, проиграв в двухматчевом финале Пути РПЛ будущему обладателю трофея – «Зениту».

Ранее Юрий Сёмин признался, что не ожидал расставания ЦСКА с «Федотовым».

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Евро-Футбол.Ру,
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