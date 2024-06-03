Тошич – о Федотове: «Шестое место – не уровень ЦСКА»

Зоран Тошич, бывший полузащитник московского ЦСКА отреагировал на уход из клуба Владимира Федотова, главного тренера команды.

«Шестое место — не уровень ЦСКА. Болельщики и руководство клуба не довольны, клуб привык быть на самых высоких местах, ничего кроме этого их не интересует», - говорит Тошич «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что об уходе Федотова из ЦСКА официально сообщили соцсети «армейцев» в понедельник, 3 июня. Клуб стал лишь шестым по итогу сезона в РПЛ и не смог выиграть в Кубке России, проиграв в двухматчевом финале Пути РПЛ будущему обладателю трофея – «Зениту».

Ранее Юрий Сёмин признался, что не ожидал расставания ЦСКА с «Федотовым».