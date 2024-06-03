Губерниев: «Игнашевич созрел для работы в ЦСКА»

Телеведущий Дмитрий Губерниев уверен, что ЦСКА вместо уволенного Владимира Федотова не стоит звать зарубежного тренера, ведь у клуба есть ныне свободный Сергей Игнашевич, ранее многие годы выступавший в ЦСКА.

«Опять появляются какие-то иностранные люди, хотя сейчас рядом есть Игнашевич. Думать не надо. Он явно созрел, чтобы работать с ЦСКА», - говорит Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что Федотова в ЦСКА может заменить Марко Николич, бывший рулевой «Локомотива». В то же время Сергей Игнашевич в воскресенье провёл свой последний матч у руля «Балтики» - Суперфинал Кубка России против «Зенита» (1:2).