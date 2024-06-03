Таранов высказался после увольнения Федотова из ЦСКА

Иван Таранов, который ранее выступал за столичный ЦСКА, дал свой комментарий после отставки Владимира Федотова из «армейской» команды.

- С точки зрения результата увольнение Федотова логично. Если понимать так, что был не самый простой сезон и не самый звёздный состав, может быть, нелогично. Если отслеживать мнение болельщиков, все были дружны и восхваляли Федотова, - цитирует экс-игрока московской команды «Чемпионат».

Напомним, об отставке специалиста стало известно 3 июня. В минувшем сезоне чемпионата России «армейский» коллектив финишировал на шестом месте в таблице чемпионата, набрав 48 баллов в 30 матчах. Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года, под его руководством клуб выиграл Кубок России в 2023 году.