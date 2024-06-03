«Уфа» в следующем сезоне возвращается в Мелбет-Первую лигу. Об этом стало известно после победы уфимцев в понедельник над «Краснодаром-2» в рамках дивизиона «золото» Второй лиги А (4:0). За оставшуюся часть турнира «Уфа» уже никак не опустится ниже второго места, а значит, клуб поднимается на дивизион выше.

Теперь главное для клуба из Башкортостана – избежать проблем с лицензированием. Но как гласят официальные соцсети клуба, «Уфа» возвращается в Первую лигу.

Напомним, что с 2014 по 2022 годы «Уфа» играла в Премьер-лиге. По итогу сезона-2022/23 клуб не смог закрепиться в Первой лиге и покинул второй по силе дивизион России.