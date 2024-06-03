Пономарёв оценил возможное назначение Николича главным тренером ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном приглашении экс-наставника «Локомотива» Марко Николича на должность главного тренера «армейцев».

«При нем «железнодорожники» неплохо играли. Думал, что назначат Игнашевича, но руководство решило не рисковать», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Ранее ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. По данным СМИ, 44-летний Николич является приоритетным вариантом для «красно-синих» на пост рулевого команды.

Под руководством Федотова ЦСКА завершил розыгрыш чемпионата России – 2023/24 на шестой строчке, набрав 48 очков в 30 турах.

Пономарёв ответил, правильно ли ЦСКА уволил Федотова