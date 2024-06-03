Пономарёв ответил, правильно ли ЦСКА уволил Федотова

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на увольнение Владимира Федотова с должности наставника московского клуба.

«Руководство ЦСКА поступило правильно, уволив Федотова. Команда с таким составом не имеет права занимать шестое место», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что у ЦСКА весь сезон были провалы, футболисты под его руководством регрессировали.

3 июня пресс-служба ЦСКА сообщила о прекращении сотрудничества с 57-летним Федотовым. Минувший сезон команда завершила на шестой позиции в РПЛ, отстав от призовой тройки на восемь зачетных баллов.