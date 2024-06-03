Булыкин – о Федотове: «Тренера меняют, если цели не достигнуты»

Дмитрий Булыкин, бывший российский форвард предположил, почему московский ЦСКА уволил Владимира Федотова. Об уходе главного тренера со своего поста стало известно в понедельник, 3 июня.

«Если ни одна цель не достигнута, и игра команды не устраивает, то наставника меняют. Возможно, у ЦСКА уже есть кандидат на это место, поэтому так и поступили», - рассуждает Булыкин для Vprognoze.ru.

Напомним, что в позапрошлом сезоне ЦСКА при Федотове стал вторым в РПЛ и завоевал Кубок России. Но в сезоне минувшем клуб стал лишь шестым в чемпионате России и не попал в Суперфинал Кубка, остановившись на финале Пути РПЛ.