Тарханов: «Черчесов умеет работать со сборными»

Александр Тарханов, футбольный тренер прокомментировал приход Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Он со сборной умеет работать. Я думаю, в Казахстане нет таких суперфутболистов, но все равно Магомед Адиев неплохо сработал, мог выйти финальную часть Евро», - говорит Тарханов для Vprognoze.ru.

Напомним, что до назначения в сборную Казахстана Черчесов официально не тренировал никакую команду почти год – в середине июля 2023 года Станислав Саламович покинул пост главного тренера «Ференцвароша».

«Это будет совершенно иной опыт. Россия – это одно, а Казахстан – это другое», - добавил Тарханов, пожелав удачи Черчесову.