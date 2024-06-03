Шикунов: «Дзюба — игрок высочайшего класса для РПЛ»

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался об уровне бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — высочайшего класса для нашего чемпионата игрок. Я его прочувствовал на себе, когда пригласил в «Ростов», мы за год Кубок выиграли», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что Дзюба в каждой команде берет трофеи, а это является отличным показателем.

Напомним, по итогам минувшего сезона 35-летний Дзюба покинул московский «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года.

В прошедшем розыгрыше РПЛ нападающий забил четыре гола и сделал три ассиста в 21 матче.