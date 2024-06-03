Сёмин не ожидал отставки Федотова из ЦСКА

Юрий Сёмин, легендарный футбольный тренер признался, что не совсем ожидал ухода Владимира Федотова из московского ЦСКА. Об уходе тренера с должности вечером понедельника сообщил столичный клуб.

«Не ожидал. У Федотова было хорошее направление. Не совсем удачный этот сезон, но были объективные обстоятельства. Всех нюансов не знаем», - говорит Сёмин для «Спорт-Экспресса».

Федотову у руля ЦСКА удалось взять один трофей – это Кубок России в 2023 году. Минувший сезон «армейцы» завершили при Федотове лишь на шестом месте, а ещё остановились в шаге от попадания в Суперфинал Кубка России.

Федотов уволен из ЦСКА