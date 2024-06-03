Кузнецов: «При Бабаеве мы не увидим того ЦСКА, который все ждут»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал отставку Владимира Федотова с должности наставника столичного клуба.
«Я не поддерживаю отставку Владимира Федотова из ЦСКА», — заявил Кузнецов «Чемпионату».
Тренер заявил, что не пойдет работать в ЦСКА пока там есть Роман Бабаев. Кузнецов уверен, что с этим гендиректором клуб не сможет достичь успехов.
В понедельник, 3 июня, ЦСКА объявил об увольнении Федотова, который возглавлял команду с 2022 года.
По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги ЦСКА стал шестым, набрав 48 очков в 30 турах.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на замену Федотову является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.
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