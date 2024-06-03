Кузнецов: «При Бабаеве мы не увидим того ЦСКА, который все ждут»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал отставку Владимира Федотова с должности наставника столичного клуба.

«Я не поддерживаю отставку Владимира Федотова из ЦСКА», — заявил Кузнецов «Чемпионату».

Тренер заявил, что не пойдет работать в ЦСКА пока там есть Роман Бабаев. Кузнецов уверен, что с этим гендиректором клуб не сможет достичь успехов.

В понедельник, 3 июня, ЦСКА объявил об увольнении Федотова, который возглавлял команду с 2022 года.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги ЦСКА стал шестым, набрав 48 очков в 30 турах.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на замену Федотову является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.