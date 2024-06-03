ЦСКА в понедельник объявил об увольнении Владимира Федотова, а днём ранее из «Балтики» ушёл Сергей Игнашевич. Совпадение? Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» утверждает, что да. По данным инсайдера Ивана Карпова, Игнашевич не возглавит ЦСКА.

Фаворитом на вакантный пост главного тренера ЦСКА считается Марко Николич, который ранее работал в России с «Локомотивом».

Напомним, что ЦСКА занял только шестое место в чемпионате России сезона 2023/2024. Конечно, для московских «армейцев» такой результат является провальным. Владимир Федотов тренировал ЦСКА в течение двух сезонов.

В ЦСКА объяснили увольнение Федотова