Селюк: «Я бы доверил Игнашевичу ЦСКА»

Футбольный агент Дмитрий Селюк полагает, что московскому ЦСКА следует назначить новым главным тренером Сергея Игнашевича.

«Зенит» тоже где-то рисковал, назначая Семака на первый сезон. Это то, что я советую сделать ЦСКА с Игнашевием. Он «армеец», весь стадион его потом и кровью пропитан. Я бы доверил ему команду», - говорит Селюк Metaratings, добавляя, что Владимир Федотов и его шестое место с ЦСКА – это позор.

Напомним, что Игнашевич недавно официально покинул «Балтику», а ЦСКА вечером понедельника официально объявил о расставании с Федотовым, который возглавлял «красно-синих» на протяжении двух последних лет.