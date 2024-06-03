Грозненский «Ахмат» проведёт грядущие летние сборы в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает в телеграм-канале клубная пресс-служба.

К подготовительным занятиям футболисты приступят почти через две недели, 19 июня. Продлится первый сбор до 3 июля, второй – с 7 по 18 июля.

Напомним, что «Ахмат» минувшей весной под руководством Магомеда Адиева сохранил прописку в РПЛ благодаря серии побед. Клуб по итогу 30 туров финишировал на 10-м месте турнирной таблицы, набрав в свой актив 35 баллов. Ранее по ходу прошедшего сезона грозненцев возглавляли два специалиста – Сергей Ташуев и Мирослав Ромащенко.