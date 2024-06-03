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Мостовой заявил, что Соболев не нужен «Зениту»

03 Июня 2024 • 18:40 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере форварда «красно-белых» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Это очень странно. Где Соболев будет играть в «Зените»? Там есть Кассьерра, который забил больше 20 мячей. Я не верю в это», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что помимо Кассьерры, у «Зенита» есть еще Изидор, Сергеев, Мостовой и Ерохин, поэтому новость про Соболева не вызывает доверия.

В прошедшей кампании 27-летний Соболев сыграл в 34 матчах во всех турнирах, десять раз отправил мяч в сетку ворот соперников и оформил девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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