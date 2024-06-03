Голкипер Михаил Кержаков остаётся в «Зените». Питерский клуб официально объявил о подписании с 37-летним футболистом нового трудового соглашения. Этот контракт связывает вратаря с «сине-бело-голубыми» до конца сезона 2024/2025.

В завершившемся сезоне Кержаков провёл 23 официальных матча, в которых пропустил 19 голов. «Зенит» за этот футбольный год выиграл три трофея из трёх – чемпионский кубок Премьер-лиги, кубок России и суперкубок.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля. В этот день команда Сергея Семака будет играть против «Краснодара» в Суперкубке.