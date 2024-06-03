Кечинов не верит в трансфер Соболева в «Зенит»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном трансфере форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

— На данный момент я в это не верю. Кто-то распространяет слухи, хотя, мне кажется, что эта новость никакой почвы под собой не имеет, — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что «Зенит» заинтересован в услугах Соболева. При этом сообщалось, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по нападающему в размере 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне форвард забил десять мячей и записал в свой актив девять ассистов в 34 встречах.