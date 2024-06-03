В ЦСКА объяснили увольнение Федотова

Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора ЦСКА, дал комментарий по поводу решения клуба уволить Владимира Федотова с должности главного тренера команды.

«После серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определённая перезагрузка, новые эмоции и новые идеи», - цитирует Бабаева сайт «Матч ТВ».

Бабаев поблагодарил Федотова и его штаб за работу, вспомнив медали прошлого сезона и выигранный кубок России. Гендиректор ЦСКА отметил, что решение далось боссам клуба с трудом, учитывая сложившиеся хорошие отношения с Федотовым.

Также Бабаев пожелал Федотову успехов. Имя нового тренера ЦСКА назовёт в ближайшее время.

Напомним, что ЦСКА занял шестое место в последнем чемпионате России.