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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов уволен из ЦСКА официально

03 Июня 2024 • 18:25 Комментировать

Владимир Федотов больше не является главным тренером столичного ЦСКА. Армейский клуб в своих соцсетях объявил о том, что специалист покидает свой пост.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!», - гласит заявление пресс-службы «красно-синих».

Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА почти два года назад – летом 2022 года. При нём «армейцы» смогли взять один трофей – Кубок России по футболу по окончании сезона-2022/23. В том матче ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Федотова занял лишь шестое место в турнирной таблице, а в Кубке России остановился на финале Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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