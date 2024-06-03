Владимир Федотов больше не является главным тренером столичного ЦСКА. Армейский клуб в своих соцсетях объявил о том, что специалист покидает свой пост.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!», - гласит заявление пресс-службы «красно-синих».

Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА почти два года назад – летом 2022 года. При нём «армейцы» смогли взять один трофей – Кубок России по футболу по окончании сезона-2022/23. В том матче ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Федотова занял лишь шестое место в турнирной таблице, а в Кубке России остановился на финале Пути РПЛ.