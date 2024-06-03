Рыбчинский высказался о своём будущем

Игрок калининградской «Балтики» Дмитрий Рыбчинский порассуждал о своей дальнейшей судьбе.

«Пока еще ничего неизвестно по поводу моего будущего. Хотел бы я остаться в «Балтике»? Посмотрим», - говорит футболист «РБ Спорту».

Напомним, что балтийцам не повезло покинуть элиту российского футбола по итогу сезона – команда заняла лишь 15-е место турнирной таблицы и в сезоне следующем сыграет дивизионом ниже.

Рыбчинский пополнил «Балтику» зимой 2024 года, перейдя из родного «Локомотива» в рамках арендного соглашения. На данный момент судьба футболиста неизвестна, если ничего не изменится, то летом Дмитрий станет свободным агентом.