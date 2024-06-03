Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов покинет клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что руководство «красно-синих» решило оставить Федотова на следующий сезон.

По сведениям источника, ЦСКА уволит Федотова без выплаты неустойки. Отмечается, что неустойка была предусмотрена только в том случае, если бы «армейцы» завершили сезон в пятерке.

Инсайдер сообщает, что главным кандидатом на пост рулевого ЦСКА является Марко Николич. Однако если с ним не удастся договориться, то на карандаше у «армейцев» есть Владимир Ивич и Игорь Осинькин.