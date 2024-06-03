Пресс-служба питерского «Зенита» официально обратилась к защитнику Данилу Круговому. Футболист покидает систему клуба этим летом и бесплатно, в статусе свободного агента переходит в московский ЦСКА.

«Круг, мы благодарим вас за выигрыш и самоотдачу в каждом матче и желаемые удачи в новом клубе!», - гласит заявление «Зенита».

Напомним, что Круговой минувшей весной играл за дубль «Зенита» в рамках Второй лиги Б, так как заранее договорился о летнем переходе с ЦСКА. Вместе с питерским клубом Круговой стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и завоевал четыре Суперкубка страны.