Игрок «Балтики» предположил, почему Игнашевич покинул команду

Сергей Игнашевич с минувшего воскресенья больше не главный тренер калининградской «Балтики», вылетевшей из РПЛ в Мелбет-Первую лигу. Иван Остойич, игрок балтийцев предположил, почему специалист принял решение покинуть клуб.

«С результатами, наверное это всё связано. Надо Игнашевича спросить», - говорит Остойич телеканалу «Матч ТВ».

«Балтика» не смогла сохранить прописку в РПЛ и заняла в элитном дивизионе 15 место, ниже – только «Сочи». В Кубке России в Суперфинале балтийцы проиграли питерскому «Зениту», чемпиону России последних шести лет – 1:2. Год назад при Игнашевиче балтийцы поднялись в РПЛ со второго места Первой лиги.