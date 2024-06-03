Нигматуллин оценил успехи «Зенита»

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался по поводу завершившегося футбольного сезона в России.

По словам Нигматуллина, сезон 2023/2024 получился одним из самых интересных за последнее время, хоть «Зенит» и выиграл все турниры.

«А то, что «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд можно назвать раскладом сил в РПЛ. Я бы не назвал это чемпионским характером. Клуб имеет гораздо более предпочтительные финансовые возможности. Тем самым, ему удаётся доминировать в чемпионате России», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» вышел на первое место в Премьер-лиге только по итогам последнего тура, воспользовавшись поражением «Динамо». Что до Кубка России, то в суперфинале команда Сергея Семака одержала волевую победу над «Балтикой» со счётом 2:1.