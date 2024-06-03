Дмитрий Черышев не исключил, что его сын может оказаться в «Шиннике»

Дмитрий Черышев, известный футбольный тренер предположил, что его сын Денис, бывший игрок сборной России может оказаться в «Шиннике». Напомним, что Дмитрий Черышев с зимы тренирует ярославский клуб.

«Он как игрок может рассчитывать на команду, в которой я работаю. Если он вдруг появится у нас в тренировочном процессе, я буду только рад», - говорит Черышев для Metaratings, добавив, что тренерской работой Денису заниматься пока что рановато.

Денис Черышев не будет продлевать контракт с «Венецией» - командой, в которой он провёл почти два последних года карьеры. Об этом ранее сообщили в венецианской команде.