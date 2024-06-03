Подмосковные «Химки» могут подписать Алексея Каштанова, игрока атаки вылетевшего из РПЛ екатеринбургского «Урала».

По информации Metaratings, Каштанов есть в селекционном списке подмосковной команды, которая как раз оформила камбэк в Премьер-лигу по итогу сезона в Мелбет-Первой лиге.

Каштанова с «Уралом» связывает долгосрочный контракт, действующий ещё два года.

«Родина», из которой Каштанов перешёл в «Урал» перед сезоном-2022/23, обладает правом обратного выкупа футболиста за 27-28 млн руб.», - отмечает источник.

В минувшем сезоне в 35 играх за «Урал» Каштанов оформил восемь голов в ворота соперников.