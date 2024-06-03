Петржела считает, что Соболев лучше Артура и Изидора

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в стан «сине-бело-голубых». Петржела признался, что давно не видел Соболева в деле.

«Но, думаю, он определенно лучше Артура и Изидора. Да и вообще, чем больше россиян будет в команде, тем лучше», — заявил Петржела «РБ Спорт».

По мнению эксперта, ситуация с большим количеством легионеров в «Зените» не является нормальной.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» готов расстаться с 27-летним Соболевым, если получит предложение в районе 20-22 миллионов евро.