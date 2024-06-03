Дюков ответил Володину на претензии о лимите на легионеров

Александр Дюков, глава РФС ответил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. В середине мая политик раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ, считая, что его нужно ужесточать.

«Посмотрите на количество. Легионеров чуть более пяти процентов. 92,5 процента — россияне, у них есть возможность играть. В заявках они доминируют. Есть еще 2 процента — это граждане ЕАЭС», - говорит Дюков для «Спорт-Экспресса».

На данный момент каждый из 16 коллективов РПЛ в заявке на сезон может использовать 14 иностранных игроков, которые считаются легионерами. На поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.