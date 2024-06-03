Камоцци: «Думаю, Сперцян смог бы заменить Ройса в «Боруссии»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Боруссию» Дортмунд.

— Эдуард уже давно готов к тому, чтобы играть в Европе, это качественный футболист. Дортмунд? Я думаю, он смог бы заменить Марко Ройса там, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором семи ассистов.

Трудовой договор армянского хавбека с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Сперцяна составляет 18 миллионов евро.