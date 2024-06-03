Стало известно, кто будет тренировать «Акрон» в РПЛ

Заур Тедеев, главный тренер «Акрона» продолжит работать на своём посту. Об этом сообщил владелец клуба Павел Морозов.

«Тедеев останется главным тренером. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона», - говорит Морозов телеканалу «Матч ТВ».

«Акрон» сенсационно выбил в стыковых матчах из Премьер-лиги екатеринбургский «Урал». В гостях клуб из Самарской области обыграл уральцев – 2:0, а дома проиграл, 1:2, но этого счёта хватило для того, чтобы оформить исторический выход молодого клуба в элиту российского футбола.

Играть в РПЛ «Акрон» будет в Самаре на том же стадионе, где играют и «Крылья Советов».