Игнашевичу стоило остаться в «Балтике» — Тарханов

Известный тренер Александр Тарханов высказался об уходе Сергея Игнашевича с должности наставника «Балтики».

Эксперт считает, что Игнашевичу нужно было продолжить работу в «Балтике» и попытаться снова вернуть команду в Российскую премьер-лигу.

«У него уже есть опыт работы в РПЛ, и он знает, как здесь все устроено», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Балтика» заняла предпоследнее место в турнирной таблице и вылетела в Мелбет-Первую лигу вместе с «Сочи».

В воскресенье, 2 июня, «Балтика» проиграла в Суперфинале Кубка России «Зениту» (1:2).