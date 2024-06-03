В ЦСКА выбрали лучшего игрока месяца

Атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим футболистом ЦСКА по итогам мая. Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба.

В прошлом месяце 20-летний Файзуллаев провёл в чемпионате и Кубке России шесть матчей, в которых записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Напомним, что ЦСКА финишировал на шестой позиции в Российской премьер-лиге. Аббосбек Файзуллаев выступает за «армейцев» с прошлого лета после трансфера из «Пахтакора».

Добавим, что следующий чемпионат России по обыкновению стартует во второй половине июля.