Илич: «Станкович для «Спартака» - это прекрасный выбор»

Саша Илич, главный тренер нижегородского клуба Премьер-лиги «Пари НН» высказался о своём соотечественнике – Деяне Станковиче. Этот сербский тренер примет на себя роль главного тренера «красно-белых».

«Станкович - один из сильнейших игроков Сербии, да и тренером, это он доказывает это уже пять лет. У него два титула с «Црвеной Звездой», в еврокубках играл. Станкович — прекрасный выбор для «Спартака», - говорит Илич телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что до 30 тура РПЛ «Спартак» возглавлял Владимир Слишкович, однако босниец на прошлой неделе покинул клуб, а не, как ожидалось, продолжил работу в тренерском штабе Станковича.

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