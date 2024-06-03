Булыкин — о Соболеве в «Зените»: «Такие форварды всегда в цене»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Если «Зенит» решил купить Соболева, значит, кем-то недовольны. Такие форварды, как Соболев, всегда в цене», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что считает Соболева хорошим нападающим, но никто не знает, получится ли у него в «Зените».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет серьезный интерес к 27-летнему футболисту.

В минувшей кампании Соболев появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, десять раз поразил ворота соперников и записал на свой счет девять ассистов.