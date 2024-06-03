Личка ответил, останется ли он в «Динамо»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о своём будущем в стане «бело-голубых».

«Мой контракт с «Динамо» продлился. Я приеду в Прагу, и мы спокойно поговорим с руководством о следующих шагах. Если они не хотят меня менять, то я остаюсь», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Специалист признался, что хочет продолжить работу в клубе в новом сезоне.

Марцел Личка стал главным тренером «Динамо» летом 2023 года. По итогам минувшего сезона команда финишировала на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. До чемпионского титула столичному клубу не хватило одного набранного очка.