Стало известно, за какую сумму «Спартак» готов продать Соболева

В прессе появилась информация о том, что интерес к нападающему «Спартака» Александру Соболеву проявляет «Зенит». Московский клуб будет готов продать 28-летнего футболиста, но за довольно большие деньги.

Согласно данным Metaratings, «Спартак» будет готов рассмотреть предложение по Соболеву на сумму примерно в 20-22 миллиона евро. При этом московский клуб не хочет идти на рассрочку.

Стоит добавить, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Соболева в 8 миллионов евро. За «Спартак» нападающий выступает с начала 2020 года после трансфера из «Крыльев Советов».

«Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака»