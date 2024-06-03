Глава РФС назвал одно из условий ухода Карпина из сборной России

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, назвал одно из условий ухода Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России. По словам Дюкова, Карпин не сможет тренировать сборную, если уйдёт из «Ростова» в зарубежный клуб.

«Не понимаю, как это может работать. В данном случае это будет невозможно», - цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что интерес к Карпину проявляет турецкий «Бешикташ».

В настоящий момент Валерий Карпин готовит сборную России к игре против «Бешикташа». Она пройдёт в пятницу, 7 июня.