Рыбчинский: «Латышонок находится в топе вратарей»

Полузащитник «Балтики» Дмитрий Рыбчинский высказался об игре голкипера команды Евгения Латышонка.

«По своей игре он точно находится в топе вратарей, на самой высокой позиции», — приводит слова Рыбчинского «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 25-летний Латышонок провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Латышонка с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в услугах голкипера заинтересован санкт-петербургский «Зенит».