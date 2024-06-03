Глава РФС Дюков допускает позитивные сдвиги в сотрудничестве с ФИФА

В мае Александр Дюков возглавлял делегацию Российского футбольного союза на конгрессе ФИФА в Бангкоке. Президент РФС дал комментарий на этот счёт.

«Обсуждали разные вопросы, в том числе международного сотрудничества. Могут быть определённые позитивные сдвиги. Давайте дождёмся их реализации», - цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, то РФС уже больше двух лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях российские клубы и сборные не могут участвовать в официальных международных соревнованиях. Когда санкции могут быть сняты, на сегодняшний день сказать сложно.