Глушаков: У нас не было никаких конфликтов с Каррерой

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о примирении с бывшим наставником столичной команды Массимо Каррерой.

«Мне сказали, что (в Россию) приехал Массимо, и есть идея примирить нас. Я сказал: «Чего просто так ехать? Давайте банку самогона возьму и примиримся все вместе», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

При этом полузащитник отметил, что никаких конфликтов с тренером у него не было.

Напомним, Каррера был главным тренером московского «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» стали чемпионами России и впервые в истории завоевали Суперкубок страны.