Игонин не понимает, почему болельщики считают «Зенит» позором российского футбола

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о критике болельщиков в адрес «сине-бело-голубых».

«Объяснили бы, что они кричат. Что они имели в виду? Если есть конструктив, тогда можно будет ответить. Я не понимаю, почему они это кричат», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Бывший футболист призвал болельщиков поддерживать при поражениях свою команду, а не фокусироваться на других.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в очередной раз забрал чемпионский титул. Для подопечных Сергея Семака это уже шестая победа в РПЛ подряд.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.