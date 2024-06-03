Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин не понимает, почему болельщики считают «Зенит» позором российского футбола

03 Июня 2024 • 16:31 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о критике болельщиков в адрес «сине-бело-голубых».

«Объяснили бы, что они кричат. Что они имели в виду? Если есть конструктив, тогда можно будет ответить. Я не понимаю, почему они это кричат», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Бывший футболист призвал болельщиков поддерживать при поражениях свою команду, а не фокусироваться на других.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в очередной раз забрал чемпионский титул. Для подопечных Сергея Семака это уже шестая победа в РПЛ подряд.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России
Спортивные новости
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июня
17:36 · Россия. Премьер-лига
Дюков ответил Володину на претензии о лимите на легионеров
17:36 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Думаю, Сперцян смог бы заменить Ройса в «Боруссии»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто будет тренировать «Акрон» в РПЛ
17:27 · Россия. Премьер-лига
Игнашевичу стоило остаться в «Балтике» — Тарханов
17:21 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА выбрали лучшего игрока месяца
17:16 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Станкович для «Спартака» - это прекрасный выбор»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о Соболеве в «Зените»: «Такие форварды всегда в цене»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Личка ответил, останется ли он в «Динамо»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, за какую сумму «Спартак» готов продать Соболева
16:48 · Россия. Премьер-лига
Глава РФС назвал одно из условий ухода Карпина из сборной России 1
16:43 · Россия. Премьер-лига
Рыбчинский: «Латышонок находится в топе вратарей»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Глава РФС Дюков допускает позитивные сдвиги в сотрудничестве с ФИФА 1
16:37 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: У нас не было никаких конфликтов с Каррерой
16:31 · Россия. Премьер-лига
Игонин не понимает, почему болельщики считают «Зенит» позором российского футбола
16:13 · Россия. Премьер-лига
Оливейра: «Сезон был очень сложным для «Зенита»
Все новости
Рекомендуем