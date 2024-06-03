«Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака»

«Зенит» планирует усилить состав в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб всерьёз рассматривает вариант с подписанием нападающего «Спартака» Александра Соболева.

По данным источника, в действующем контракте Соболева со «Спартаком» прописаны отступные для российских клубов в 30 миллионов евро. При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 8 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Александр Соболев провёл 34 матча, в которых записал на свой счёт десять голов и девять результативных передач на партнёров.