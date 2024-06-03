Оливейра: «Сезон был очень сложным для «Зенита»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра подвёл итоги минувшего сезона.

«Эмоции потрясающие, потому что сезон действительно был очень сложным, и то, что нам в его концовке удалось выиграть два трофея — очень приятно», — приводит слова де Оливейры «Газета.Ру».

Специалист отметил, что команда ежедневно трудилась для достижения такого результата.

Стоит напомнить, что помимо победы в РПЛ и Кубке России подопечные Сергея Семака в самом начале сезона завоевали Суперкубок страны. Таким образом, «Зенит» впервые в своей истории оформил требл.

Ранее Оливейра рассказал, когда «Зенит» выйдет из отпуска для подготовки к новому сезону.