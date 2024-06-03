Названа дата выхода «Зенита» из отпуска

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, когда команда начнёт подготовку к новому сезону.

Оливейра заявил, что сбор команды запланирован на 17 июня.

«Я проведу отпуск в Бразилии. Через две недели уже возвращаюсь в Россию, и мы приступим к работе на сборах», — цитирует де Оливейру «Газета.Ру».

«Зенит» впервые в сезоне завершил сезон с тремя выигранными трофеями. По итогам минувшей кампании «сине-бело-голубые» завоевали золотые медали РПЛ, а также стали обладателями Кубка и Суперкубка России.

Первую игру в новом сезоне «Зенит» проведет 13 июля. Соперником команды Сергея Семака в матче за Суперкубок России станет «Краснодар».