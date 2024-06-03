Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сезона для «Зенита».

- Как оцените итоги сезона для «Зенита», в котором питерцы завоевали три трофея при невнятной игре?

- Результат великолепный. Были шероховатости, но главное, что команда преодолела все сложности. Было понятно, что потенциал у «Зенита» высокий и задача была не проиграть самим себе. С чем команда справилась достойно. А ведь это непростая история, когда тебя устроит только первое место. Всегда сложно реализовать свой потенциал. Но питерцы это сумели сделать, так что итог справедлив.

- Вы сказали, что «Зенит» сумел преодолеть шероховатости. Вам не кажется, что он это сделал только благодаря осечкам конкурентов?

- Я бы не стал так говорить. Побеждает сильнейший. Я бы сказал, что «Зениту» удалось не расклеиться, когда начались проблемы. Он не впал в разборки, а планомерно шел к своей цели.

- Но ведь золото «Зенит» завоевал только благодаря осечке «Динамо» в последнем туре.

- Можно и так говорить, но, несмотря ни на что питерцы находились вверху таблицы. В конечном итоге звезды сошлись.

- При невнятной игре «Зенит» добыл три трофея за сезон. Это говорит о слабости конкурентов и РПЛ?

- Не думаю. Все равно интерес к чемпионату есть. Болельщики ходят на матчи, все интересуются результатами туров, практически нет проходных матчей. То есть, я не вижу какого-то застоя. Если еще создать хороший призовой фонд, получится вообще суперпродукт, который будет мало чем отличаться от европейских чемпионатов. Нужно поработать в этом направлении.

- Не считаете, что гегемония «Зенита» снижает интерес к нашему первенству и смена чемпионов пошла бы на пользу нашему футболу?

- Во всех чемпионатах есть свои гегемоны: «Реал», «ПСЖ», «Бавария». Конкуренты должны с себя спрашивать, почему не используют шансы, когда лидер оступается. Борьба в прошедшем чемпионате показала нам, что конкуренция возможна. Не нужно опускать руки.

- В следующем сезоне ждете такой же борьбы в чемпионате?

- Будет очень интересно. Мне будет любопытно посмотреть на «Акрон» и его амбиции.

- Ждете большого количества трансферов на вход в «Зените»?

- Задача «Зенита» больше в том, чтобы работать с теми, кто есть. Надо добавлять свою молодежь. Тогда будет рост команды и правильное развитие. Не совсем верно ждать сейчас больших приобретений.

Елена Григорьевская